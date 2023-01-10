С 2023 года в России увеличился размер МРОТ и других выплат населению

Как передает Общественная служба новостей, при рождении первенца семье будет выдаваться сертификат на 589 500 рублей, то есть на 65 000 больше. При появлении 2-го новорожденного сумма возрастет на 86 000 рублей и составит 779 000 рублей. Семьям, оформившим маткапитал на 1-го ребенка, положены выплаты в размере 189 500 рублей.
Нижняя граница ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2023 году составит 8630 рублей, верхняя — 33 281 рубля, то есть 40 процентов от средней зарплаты в расчетном периоде. Если женщина оформляет декрет на 140 дней, то выплаты по больничному листу составят 383 178 рублей максимум.
Если роды протекают с осложнениями, или у женщины многоплодная беременность, то максимальный размер пособия за 156 дней достигнет 426 970 рублей. За 194 дня выплата составит уже 530 976 рублей.
Единовременные выплаты на новорожденных в этом году предусмотрены в размере 23 011 рублей. Оплата больничных по беременности и родам осуществляется в размере ста процентов зарплаты и не зависит от стажа работы.
Для беременных женщин и семей с детьми в этом году предусмотрено универсальное пособие в размере 50, 75 и 100 процентов прожиточного минимума. Число выплат зависит от материального состояния семей. Подать заявление на оформление такого пособия можно через ЕПГУ или отделение ФСС.