С 2023 года в России увеличился размер МРОТ и других выплат населению

Нижняя граница ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2023 году составит 8630 рублей, верхняя — 33 281 рубля, то есть 40 процентов от средней зарплаты в расчетном периоде. Если женщина оформляет декрет на 140 дней, то выплаты по больничному листу составят 383 178 рублей максимум.