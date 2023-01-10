Россияне пожаловались на «пещерную жизнь»

Эта улица находится всего в нескольких километрах от городского центра, передает Общественная служба новостей. Однако несмотря на такое месторасположение, жители домов страдают от проблем с инженерными сетями. В частности, здесь часто отключают электричество, а чиновники игнорируют жалобы населения.
Из-за ежедневных отключений электричества ломается техника, перестает работать отопление, портятся продукты питания. Из-за низкого напряжения многие электроприборы не работают.
По словам домовладельцев, в праздничные дни электричество пропадало четыре раза, причем на продолжительное время — на пять-семь часов. Это привело к тому, что холодильники потекли, а праздничные блюда испортились. Новый год им пришлось встречать при свечах.