Отключение газа, неожиданная сверка документов в ВУЗах и хулиганство. Омск сегодня

Новость № 1. Экстренная. В Омской области Черлакский поселок остался без газового отопления в мороз. Причины и обстоятельства отключения пока неизвестны. Город55 ждет комментарий от главы района, в доме которого тоже нет газа.
Новость № 2. Настораживающая. В Омском государственном университете началась сверка документов военнообязанных студентов. Проверяют студентов очной формы обучения, которые подлежат воинскому учету, только граждан РФ.
Новость № 3. Криминальная. В Омске разыскивается парень, разгромивший теплые остановки во время лютых холодов. Личность молодого человека устанавливается полицией, испорчены оказались теплые остановки «Главпочтамт» и «Госпиталь».