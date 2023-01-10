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Отключение газа, неожиданная сверка документов в ВУЗах и хулиганство. Омск сегодня

Сегодня, 14:39
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Экстренная. В Омской области Черлакский поселок остался без газового отопления в мороз. Причины и обстоятельства отключения пока неизвестны. Город55 ждет комментарий от главы района, в доме которого тоже нет газа.

В Омской области жители поселка остались без газа
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Новость № 2. Настораживающая. В Омском государственном университете началась сверка документов военнообязанных студентов. Проверяют студентов очной формы обучения, которые подлежат воинскому учету, только граждан РФ.

В омских вузах снова начали сверять данные военнообязанных студентов
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Новость № 3. Криминальная. В Омске разыскивается парень, разгромивший теплые остановки во время лютых холодов. Личность молодого человека устанавливается полицией, испорчены оказались теплые остановки «Главпочтамт» и «Госпиталь».

Вас снимает скрытая камера. В Омске ищут хулигана, разгромившего теплые остановки
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Срочно. В Омской области жители поселка остались без газа
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