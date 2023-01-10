Оскар Кучера был на борту самолета, экстренно севшего после сообщения о бомбе

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на телеграм-канал актера, сначала взлета пришлось дожидаться 17,5 часов, а когда наконец вылетели, за полтора часа до того, как самолет должен был сесть в Гоа, пилот неожиданно принял решение приземлиться.
Но при этом действия экипажа были спокойными. Хотя и не была объявлена причина внезапной посадки.
Люди в касках и с автоматами, посадив выходивших из лайнера пассажиров в автобусы, произвели затем их личный досмотр. Только когда закончился третий досмотр, пассажиры смогли пройти в аэропорт, где их накормили. Затем проверке был подвергнут самолет.
Хотя прошло уже 9,5 часов после экстренной посадки, пока актер не сообщал о продолжении полета.