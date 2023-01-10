Оскар Кучера был на борту самолета, экстренно севшего после сообщения о бомбе

Люди в касках и с автоматами, посадив выходивших из лайнера пассажиров в автобусы, произвели затем их личный досмотр. Только когда закончился третий досмотр, пассажиры смогли пройти в аэропорт, где их накормили. Затем проверке был подвергнут самолет.