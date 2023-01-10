Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Оскар Кучера был на борту самолета, экстренно севшего после сообщения о бомбе

Сегодня, 10:10
Семья актера Оскара Кучеры летела в самолете Azur Air, экстренно севшем в Индии после сообщения о якобы находящейся на борту лайнера бомбе.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на телеграм-канал актера, сначала взлета пришлось дожидаться 17,5 часов, а когда наконец вылетели, за полтора часа до того, как самолет должен был сесть в Гоа, пилот неожиданно принял решение приземлиться.

Но при этом действия экипажа были спокойными. Хотя и не была объявлена причина внезапной посадки.

Люди в касках и с автоматами, посадив выходивших из лайнера пассажиров в автобусы, произвели затем их личный досмотр. Только когда закончился третий досмотр, пассажиры смогли пройти в аэропорт, где их накормили. Затем проверке был подвергнут самолет.

Хотя прошло уже 9,5 часов после экстренной посадки, пока актер не сообщал о продолжении полета.

 

Подпишитесь
Топ арбитража. «Стройтраст» Акопяна, спор из-за соли для УДХБ и клоны «Стройбетона»
Сегодня, 05:20
В омских вузах снова начали сверять данные военнообязанных студентов
Сегодня, 06:56
Жители пригорода Омска остались без воды до устранения аварии
Сегодня, 05:34
Дошло до уголовного дела. Многодетная омичка попала под статью после прямых эфиров
Сегодня, 07:14
Омичи пожаловались на отсутствие обогрева в транспорте
Сегодня, 09:32
Попавшая под уголовное дело омская стримерша зарабатывает в день до 40 тысяч рублей
Сегодня, 07:56