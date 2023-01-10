Ничего святого. В омском доме-интернате обнаружили страшные нарушения

Претензии есть в отношении эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, исполнения гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности. Не все в порядке с содержанием территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, организации общественного питания.



По результатам проверки АСУСО «Пушкинский дом-интернат» получил предупреждение, что является административной мерой наказания.



27 декабря 2022 года омский районный суд удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора по Омской области к дому-интернату, и обязал устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Решение суда пока не вступило в законную силу.