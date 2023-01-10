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Ничего святого. В омском доме-интернате обнаружили страшные нарушения

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI
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Роспотреднадзор нашел ряд нарушений в омском доме-интернате

Омскому дому-интернату сделали предупреждение после проверки Роспотребнадзора. В интернате нашли множество нарушений. Дело дошло до суда.

Омский районный суд удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по Омской области к АСУСО «Пушкинский дом-интернат». Об этом сообщается в телеграм-канале омского Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор по Омской области в августе минувшего года провел плановую проверку Автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Пушкинский дом-интернат». В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Претензии есть в отношении эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, исполнения гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности. Не все в порядке с содержанием территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, организации общественного питания.

По результатам проверки АСУСО «Пушкинский дом-интернат» получил предупреждение, что является административной мерой наказания.

27 декабря 2022 года омский районный суд удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора по Омской области к дому-интернату, и обязал устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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#Алёна Мартынова#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Роспотребнадзор#Административное правонарушение
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