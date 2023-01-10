На маркетплейсах в России появился пиратский софт

Общественная служба новостей пишет, что кроме пиратских версий, селлеры предоставляют доступ и к лицензионным копиям. Продажи осуществляются на дисках либо на картах памяти, так как на маркетплейсах запрещена реализация программного обеспечения без физических носителей.
Ряд продавцов объяснили наличие корпоративного программного обеспечения за счет деятельности в фирмах, которые зарегистрированы в других государствах.
Сами представители маркетплейсов уверяют, что готовы к снятию всех объявлений в том случае, если правообладатели будут обращаться с жалобами.
Эксперты акцентировали внимание на том, что реализуемый на отечественных маркетплейсах софт – полностью пиратский, поскольку селлеры не заключали никакие договоры с официальными поставщиками.
Напомним, с конца лета минувшего года в России фиксировали стабильный рост спроса на пиратские операционные системы Windows. Пик по загрузкам пиратской версии «операционки» из США пришелся на 24 октября – общая их численность достигла тогда 185 тысяч.
1 ноября зафиксировано 174 тысяч случаев загрузки пиратской «операционки» Windows. Этот показатель оказался на 24,4 тысячи выше, чем прошлогодний.
Следует отметить, что российским пользователям весьма интересна также нелицензионная версия Office.