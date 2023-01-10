На маркетплейсах в России появился пиратский софт

Общественная служба новостей пишет, что кроме пиратских версий, селлеры предоставляют доступ и к лицензионным копиям. Продажи осуществляются на дисках либо на картах памяти, так как на маркетплейсах запрещена реализация программного обеспечения без физических носителей.