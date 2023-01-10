Куда без спроса? Суд обязал владельцев самостроя в центре Омска снести объект

Омский областной суд рассмотрел апелляции на решение Центрального районного суда Омска, который по иску Департамента имущественных отношений признал самовольной постройкой объект строительства на улице Краснофлотская в Омске.
Департамент указывал, что ранее было выявлено расположение незавершенного объекта строительства на огороженной территории площадью почти 7 тысяч 400 кв.м. около дома №8 по улице Краснофлотская. По наружному обмеру он составляет 2786,5 кв.м. Объект расположен на земельных участках, которые для его возведения не предоставлялись, разрешение на его строительство не выдавалось.
За возведение спорного объекта недвижимости без получения разрешения, Центральный районный суд г. Омска возложил на владельцев объекта незавершенного строительства обязанность по его сносу.
Поданные ответчиками апелляционные жалобы оставлены Омским областным судом без удовлетворения.