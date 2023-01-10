Куда без спроса? Суд обязал владельцев самостроя в центре Омска снести объект

Департамент указывал, что ранее было выявлено расположение незавершенного объекта строительства на огороженной территории площадью почти 7 тысяч 400 кв.м. около дома №8 по улице Краснофлотская. По наружному обмеру он составляет 2786,5 кв.м. Объект расположен на земельных участках, которые для его возведения не предоставлялись, разрешение на его строительство не выдавалось.