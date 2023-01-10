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Как встретишь — так и проведешь. 58 омичей побывало за праздники в вытрезвителе

Сегодня, 06:20
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский вытрезвитель приютил за праздничные выходные почти 60 человек

На праздники омичей доставляла в вытрезвитель полиция.

Пресс-служба Минтруда Омской области сообщила, что на праздники работа отделения по вытрезвлению Центра социальной адаптации проходила в штатном режиме. С 1 по 8 января за помощью обратились 58 человек.

В праздничные дни в специализированное отделение по вытрезвлению Центра социальной адаптации омичей, находящихся в общественном месте в алкогольном или наркотическом опьянении, доставляли сотрудники полиции. В период с 1 по 8 января в учреждение поступило 58 человек.

Напомним, что пребывание в современных вытрезвителях — дело добровольное, человека в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении поместить туда можно только с его согласия. Услуга оказывается населению бесплатно. Открылся омский вытрезвитель 1 июля 2022 года, и под конец года федеральная комиссия МВД назвала его лучшим в России. Так что 58 омичей, которые провели новогодние и рождественские праздники на Семиреченской — праздновали в лучшем «заведении» страны. А за полгода в вытрезвителе получили помощь более 1,5 тысяч человек. 

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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Новости#Вытрезвитель#Полиция#Алкоголь
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