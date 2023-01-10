Как встретишь — так и проведешь. 58 омичей побывало за праздники в вытрезвителе

Напомним, что пребывание в современных вытрезвителях — дело добровольное, человека в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении поместить туда можно только с его согласия. Услуга оказывается населению бесплатно. Открылся омский вытрезвитель 1 июля 2022 года, и под конец года федеральная комиссия МВД назвала его лучшим в России. Так что 58 омичей, которые провели новогодние и рождественские праздники на Семиреченской — праздновали в лучшем «заведении» страны. А за полгода в вытрезвителе получили помощь более 1,5 тысяч человек.