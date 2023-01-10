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Как вернуться в рабочий режим после праздничных дней

Сегодня, 08:53
Новогодние праздники с застольями, корпоративами и встречами с друзьями прошли. Большинству россиян сейчас предстоит втянуться в работу и вернуться к будничному режиму.

О том, как сделать это после продолжительных выходных без стресса, рассказывает Общественная служба новостей.

Психологи называют процесс возвращения в рабочий режим после многодневного отпуска «постпраздничным синдромом». Зачастую это состояние сопровождается раздражительностью, рассеянностью внимания, нарушениями сна, повышенной тревожностью и усталостью.

Однако все эти признаки наблюдаются не более 1,5-2 недель. Победить это неприятное состояние помогут несколько советов психологов. Так, можно пообщаться с коллегами, поделиться, как прошли праздники, обменяться положительными эмоциями.

На рабочее место после длительного отдыха рекомендуют приходить пораньше. Настроиться на рабочий лад поможет чашечка кофе в тишине и приведение в порядок рабочего места. Некоторые элементы неплохо обновить — календарь или канцелярские принадлежности.

После первого рабочего дня можно поощрить себя. Например, сходить в кафе или кино, полакомиться вкусной едой.

Очень важно после праздников нормализовать сон. За 1-2 дня до выхода на работу нужно уже начать входить в режим — раньше ложиться и раньше вставать. Прогулки на свежем воздухе позволят держать организм в тонусе, а также дарят заряд бодрости и энергии.

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