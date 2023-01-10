Как вернуться в рабочий режим после праздничных дней

О том, как сделать это после продолжительных выходных без стресса, рассказывает Общественная служба новостей.
Психологи называют процесс возвращения в рабочий режим после многодневного отпуска «постпраздничным синдромом». Зачастую это состояние сопровождается раздражительностью, рассеянностью внимания, нарушениями сна, повышенной тревожностью и усталостью.
Однако все эти признаки наблюдаются не более 1,5-2 недель. Победить это неприятное состояние помогут несколько советов психологов. Так, можно пообщаться с коллегами, поделиться, как прошли праздники, обменяться положительными эмоциями.
На рабочее место после длительного отдыха рекомендуют приходить пораньше. Настроиться на рабочий лад поможет чашечка кофе в тишине и приведение в порядок рабочего места. Некоторые элементы неплохо обновить — календарь или канцелярские принадлежности.
После первого рабочего дня можно поощрить себя. Например, сходить в кафе или кино, полакомиться вкусной едой.
Очень важно после праздников нормализовать сон. За 1-2 дня до выхода на работу нужно уже начать входить в режим — раньше ложиться и раньше вставать. Прогулки на свежем воздухе позволят держать организм в тонусе, а также дарят заряд бодрости и энергии.