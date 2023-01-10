Как вернуться в рабочий режим после праздничных дней

Очень важно после праздников нормализовать сон. За 1-2 дня до выхода на работу нужно уже начать входить в режим — раньше ложиться и раньше вставать. Прогулки на свежем воздухе позволят держать организм в тонусе, а также дарят заряд бодрости и энергии.