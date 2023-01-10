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Грядет потепление! Стало известно, когда в Омске отступят аномальные морозы

Сегодня, 08:54
Фото: Город55

В Омске после 40-градусного мороза ожидается потепление

Аномальные морозы уйдут к концу недели.

В городе ожидается потепление после сильных холодов. В минувший понедельник температура опустилась до -30 градусов. 

В четверг, 12 января, столбик термометра покажет днем до -18, а ночью -27 градусов, ожидается небольшой снег. К пятнице погода станет еще теплее: днем до -17, а ночью до -20 градусов, юго-западный ветер до 9 м/с, также осадки в виде снега.

На ближайших выходных похолоданий не ожидается. Следующая неделя порадует горожан своей теплой погодой, а к концу января в городе будет плюсовая температура.

иллюстрация
Фото: Обь-Иртышское УГМС
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Ухудшение погоды#Морозы#Потепление
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