Грядет потепление! Стало известно, когда в Омске отступят аномальные морозы

В четверг, 12 января, столбик термометра покажет днем до -18, а ночью -27 градусов, ожидается небольшой снег. К пятнице погода станет еще теплее: днем до -17, а ночью до -20 градусов, юго-западный ветер до 9 м/с, также осадки в виде снега.