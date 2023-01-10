Эксперт прокомментировал отказ Microsoft от поддержки Windows 8.1.

По словам эксперта, остановка поддержки этой операционной системы ничем особо не грозит пользователям. Они по-прежнему смогут её обновлять, как и более ранние версии, через так называемый сервис обновления, пишет газета “Известия”.
Что касается специалистов, то они могут работать с Windows или с другими операционками. Это может быть ОС Astra Linux, включённая в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России. Помимо этого есть сертифицированная операционная система Windows в открытых и закрытых сетях.
Поддержка Windows 8.1. прекратится с 10 января. Компания заявила, что с этого дня не будет оказываться техпомощь и обновление софта.
Напомним, в конце декабря стало известно, что российские пользователи снова могут скачивать ОС Windows с официального сайта без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты.