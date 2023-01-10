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Экономист Колташов прокомментировал ситуацию на рынке нефти для России и Запада

Сегодня, 10:00
Наступивший 2023-й год окажется непростым для Европы в контексте нефти в связи с введенным «потолком» цен на российский энергоноситель. Об этом говорится в прогнозах экономиста Василия Колташова.

Эксперт акцентировал внимание на том, что России успешно удалось застраховаться от регрессии цены на «черное золото», пишет Pravda.Ru.

Колташов выразил мнение о том, что этого можно добиться за счет тесного и эффективного взаимодействия Москвы с Пекином на нефтяном рынке, а также с помощью сокращения общих запасов сырья в американских хранилищах.

Аналитик призвал готовиться к тому, что стоимость нефти на мировом рынке если и не вырастет ощутимо, то не будет и падать. Судя по всему, это подстрахует экономику России на весь текущий год, полагает эксперт.

«Если только не вмешаются какие-то новые суровые факторы», — подчеркнул российский экономист.

По словам Колташова, властям КНР очень выгодно сотрудничать с нашей страной на фоне оптимальных расценок на «черное» золото. Национальная экономика России в итоге смягчит негативный эффект санкций Европы и Запада в контексте лимита цен на сырье, резюмировал аналитик. 

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