Что им снег, что им зной. Как омский муниципальный транспорт работает в холода

В департаменте транспорта администрации Омска рассказали, как муниципальные пассажирские предприятия обеспечивают плановый выход транспорта в морозы. Весь общественный транспорт поддерживают в технически исправном состоянии:
«Во-первых, усилен входной контроль при заезде автобусов в парк по окончании смены: проводится экспресс-диагностика электрооборудования, узлов и агрегатов двигателя, состояние горюче-смазочных материалов и прочее. Все выявленные неисправности оперативно устраняются. В гаражных боксах проведена ревизия и ремонт всех систем отопления, утепление дверных проемов и другие регламентные работы, что позволяет обеспечивать надлежащие условия для стоянки автобусов, работающих на дизельном топливе», — рассказала заместитель директора по перевозкам МП «Пассажирское предприятие № 8» Елена Фомичева.
Также на предприятии отметили, что дежурный технический персонал даже в ночное время периодически запускает и прогревает двигатели транспорта, чтобы все гарантированно вышли на маршруты.
Подготовка транспорта к работе в условиях зимы началась еще осенью. Особое внимание уделено подготовке систем отопления. Руководство предприятия сделало все, чтобы всем было комфортно в салонах транспорта зимой.
«Проведена ревизия и ремонт всех систем отопления, замена и ремонт уплотнительных резинок на оконных проемах и дверях, выполнены прочие регламентные работы, имеется необходимый ресурс запасных частей для систем отопления. Произведена замена смазочных материалов, способных нести соответствующие нагрузки в условиях низких температур», — комметирует специалист по связям с общественностью МП «Электрический транспорт» Дарья Дмитриева.
По официальным данным, 9 и 10 января 94% от планового количества муниципального транспорта вышли на маршруты. Отклонение от плана обусловлено сезонной заболеваемостью ОРВИ среди водителей. Тем не менее графики и интервалыв движения муниципального пассажирского транспорта соблюдены.