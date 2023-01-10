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Что им снег, что им зной. Как омский муниципальный транспорт работает в холода

Сегодня, 09:48
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском департаменте транспорта рассказали о работе в холода

Чья-то работа особенно важна в холода. В департаменте транспорта поделились, как в Омске обеспечивается исправная работа муниципального транспорта в мороз.

В департаменте транспорта администрации Омска рассказали, как муниципальные пассажирские предприятия обеспечивают плановый выход транспорта в морозы. Весь общественный транспорт поддерживают в технически исправном состоянии:

«Во-первых, усилен входной контроль при заезде автобусов в парк по окончании смены: проводится экспресс-диагностика электрооборудования, узлов и агрегатов двигателя, состояние горюче-смазочных материалов и прочее. Все выявленные неисправности оперативно устраняются. В гаражных боксах проведена ревизия и ремонт всех систем отопления, утепление дверных проемов и другие регламентные работы, что позволяет обеспечивать надлежащие условия для стоянки автобусов, работающих на дизельном топливе», — рассказала заместитель директора по перевозкам МП «Пассажирское предприятие № 8» Елена Фомичева.

Также на предприятии отметили, что дежурный технический персонал даже в ночное время периодически запускает и прогревает двигатели транспорта, чтобы все гарантированно вышли на маршруты.

Подготовка транспорта к работе в условиях зимы началась еще осенью. Особое внимание уделено подготовке систем отопления. Руководство предприятия сделало все, чтобы всем было комфортно в салонах транспорта зимой.

«Проведена ревизия и ремонт всех систем отопления, замена и ремонт уплотнительных резинок на оконных проемах и дверях, выполнены прочие регламентные работы, имеется необходимый ресурс запасных частей для систем отопления. Произведена замена смазочных материалов, способных нести соответствующие нагрузки в условиях низких температур», — комметирует специалист по связям с общественностью МП «Электрический транспорт» Дарья Дмитриева.

По официальным данным, 9 и 10 января 94% от планового количества муниципального транспорта вышли на маршруты. Отклонение от плана обусловлено сезонной заболеваемостью ОРВИ среди водителей. Тем не менее графики и интервалыв движения муниципального пассажирского транспорта соблюдены.

Омичи пожаловались на отсутствие обогрева в транспорте
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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Новости#Ухудшение погоды#Муниципальный транспорт#Холода
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