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Челябинец Дмитрий Пермяков спродюсировал сериал «Стрим» о школьном буллинге

Сегодня, 10:13
На телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier 9 января начался показ сериала «Стрим». В качестве креативного продюсера выступил житель Челябинска Дмитрий Пермяков. Свой вклад в сериал внесли и другие челябинцы.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на продюсера, с буллингом в школе так или иначе пришлось сталкиваться всем. Но герою сериала Жоре удалось с этим справиться с помощью оригинального и смелого решения. Доведенный до крайности учениками и учителями при отстраненности от ситуации директора школы, он решил показать отношение к себе других людей. Надев на голову шлем, он ставит на него камеру и ведет прямую трансляцию происходящего.

В качестве режиссера сериала выступил тоже житель Челябинской области Рустам Ильясов, родом из Магнитогорска. Его знают по знаменитому сериалу «Трудные подростки». А исполнитель главной роли Денис Власенко получил известность, благодаря сериалу Happy End и комедии «Закрыть Гештальт».

Пермяков писал ранее сценарий для популярного сериала на ТНТ «Интерны». Так же он был креативным продюсером фильмов «Холоп» и «Год культуры».



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