Челябинец Дмитрий Пермяков спродюсировал сериал «Стрим» о школьном буллинге

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на продюсера, с буллингом в школе так или иначе пришлось сталкиваться всем. Но герою сериала Жоре удалось с этим справиться с помощью оригинального и смелого решения. Доведенный до крайности учениками и учителями при отстраненности от ситуации директора школы, он решил показать отношение к себе других людей. Надев на голову шлем, он ставит на него камеру и ведет прямую трансляцию происходящего.