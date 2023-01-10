Челябинец Дмитрий Пермяков спродюсировал сериал «Стрим» о школьном буллинге

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на продюсера, с буллингом в школе так или иначе пришлось сталкиваться всем. Но герою сериала Жоре удалось с этим справиться с помощью оригинального и смелого решения. Доведенный до крайности учениками и учителями при отстраненности от ситуации директора школы, он решил показать отношение к себе других людей. Надев на голову шлем, он ставит на него камеру и ведет прямую трансляцию происходящего.
В качестве режиссера сериала выступил тоже житель Челябинской области Рустам Ильясов, родом из Магнитогорска. Его знают по знаменитому сериалу «Трудные подростки». А исполнитель главной роли Денис Власенко получил известность, благодаря сериалу Happy End и комедии «Закрыть Гештальт».
Пермяков писал ранее сценарий для популярного сериала на ТНТ «Интерны». Так же он был креативным продюсером фильмов «Холоп» и «Год культуры».