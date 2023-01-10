Аналитик: Использовать цифровой рубль смогут все установившие специальный софт

По словам Быкова, то что разработчиком цифрового рубля выступает Центробанк влияет на уровень контроля за конечными пользователями, пишет газета “Известия”.
Эксперт отметил, что после введения в оборот цифрового рубля жизнь россиян не сильно изменится. Сначала цифровая валюта будет интегрироваться с банками, потом расчёты в ней введут на основных маркетплейсах, после чего она дойдёт и до розничной торговли.
Также, по мнению аналитика, запуск цифрового рубля не влияет на положение дел в регулировании децентрализованной криптовалюты. Возможным риском может быть только попытка мошенников создать какой-то фальшивый аналог цифровой валюты. Препятствовать этому можно информированием граждан и направлением их к “честным посредникам”.
Напомним, 29 декабря 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о выпуске и правилах использования цифрового рубля. Есть информация, что цифровой рубль будет узаконен уже в первом квартале текущего года.