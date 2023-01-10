Аналитик: Использовать цифровой рубль смогут все установившие специальный софт

Эксперт отметил, что после введения в оборот цифрового рубля жизнь россиян не сильно изменится. Сначала цифровая валюта будет интегрироваться с банками, потом расчёты в ней введут на основных маркетплейсах, после чего она дойдёт и до розничной торговли.