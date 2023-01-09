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За праздники в Омске никто не пострадал от салютов, а пожаров стало вдвое меньше

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI
Об этом рассказал представитель областного ГУ МЧС Максим Новиков.

Сотрудники омских экстренных служб рассказали, как работали во время праздничных выходных.

Начало 2023 года выдалось на редкость спокойным: с 31 декабря по 8 января произошло 55 пожаров. Это вдвое меньше по сравнению с предыдущими годами.

Однако, к сожалению, в результате пожаров погибли шесть человек, травмированы четверо. Гибели и травмирования детей не допущено.

Основные причины — это неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пользования печами. Большая часть пожаров пришлась на частный сектор (30 случаев), также были пожары на транспорте.

Примечательно, что в отличие от прошлых лет, во время этих новогодних праздников никто не пострадал от салютов.


«Это говорит об определенной культуре жителей Омска. Значит, научились запускать фейерверки правильно, — считает начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Омской области Максим Новиков. — Была заблаговременно подготовлена профилактическая работа. Каждый день подключались более 600 сотрудников, совместно с сотрудниками полиции и представителями местных администраций проводили подворовые обходы в период проведения праздничных мероприятий. На объектах, связанных с массовым пребыванием людей, мы организовывали дежурства».
#Анна Микула#Общество#Город#Происшествия#Статистика#Пожары
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