Все счетчики проверены. Омского газовика-мошенника отправили под суд

Завершено расследование серии мошенничеств, совершенных под предлогом установки газовых счетчиков. Об этом сообщили в сообществе омской полиции ВКонтакте.



Окончено предварительное расследование девяти уголовных дел, возбужденных по уголовной статье «Мошенничество». Обвиняемый - омич, который под предлогом установки газовых счетчиков похищал у пожилых граждан денежные средства. По окончании работ он вынуждал потерпевших заключать недействительные договоры.



Как оказалось, мужчина около года действительно работал в городской газовой службе, а после увольнения сохранил данные абонентов. Его жертвами стали граждане от 49 до 83 лет. Мошенник предъявлял удостоверение, производил замену якобы неисправного счетчика. Его услуги стоили от 2,5 до 7 тысяч рублей. На самом деле он либо менял только крышку счетчика, либо устанавливал прибор учета воды.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на съемной квартире. В ходе обыска были обнаружены поддельное удостоверение работника газовой службы и спецодежда. Обвиняемый был заключен под стражу. Вину он признал полностью. Очные ставки также подтвердили личность виновного, все 9 потерпевших опознали его.



Сейчас уголовные дела переданы в Кировский районный суд для рассмотрения. За мошенничество с причинением значительного ущерба фигурант может лишиться свободы на срок до 5 лет.