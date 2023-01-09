В 2023 году еще в трех комплексных центрах Омской области откроются пункты социального проката. Об этом сообщили в пресс-центре министерства труда Омской области.



В рамках проекта, финансируемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семьи с низким уровнем дохода смогут бесплатно взять во временное пользование вещи первой необходимости. На реализацию выделено 15 млн рублей.