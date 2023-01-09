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Время помогать. Социальным прокатом уже воспользовались 10 семей Омской области

Сегодня, 06:30
Фото: 1MI
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10 семей из Омской области взяли в аренду коляски и кроватки для детей

В Омской области уже работают несколько пунктов социального проката, где осуществляется помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Скоро их станет еще больше.

В 2023 году еще в трех комплексных центрах Омской области откроются пункты социального проката. Об этом сообщили в пресс-центре министерства труда Омской области.

В рамках проекта, финансируемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семьи с низким уровнем дохода смогут бесплатно взять во временное пользование вещи первой необходимости. На реализацию выделено 15 млн рублей.

Семьи с низким уровнем дохода берут в аренду детскую мебель, игровое оборудование, спортивный инвентарь, все необходимое для детей первого года жизни. По правилам программы, пользоваться оборудованием можно в течение одного года.

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Фото: omskmintrud.ru/

Пункты проката уже работают в Исилькульском, Одесском, Муромцевском и Большереченском районах. Например, в Большеречье, услугой проката воспользовались уже 10 семей. 

В 2023 году программа продолжит развиваться. Пункты социального проката планируют открыть еще в трех комплексных центрах: учреждение Октябрьского округа Омска «Вдохновение», а также центры Москаленского и Черлакского районов. В результате различную помощь получат 5,5 тысяч семей, в которых воспитываются 9,5 тысяч детей.

В Омске социальные выплаты не будут отменять из-за выплат мобилизованным
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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Социальная политика#Социальный прокат#Помощь#Помощь населению#Материальная помощь
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