В 2023 году еще в трех комплексных центрах Омской области откроются пункты социального проката. Об этом сообщили в пресс-центре министерства труда Омской области.
В рамках проекта, финансируемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семьи с низким уровнем дохода смогут бесплатно взять во временное пользование вещи первой необходимости. На реализацию выделено 15 млн рублей.
Семьи с низким уровнем дохода берут в аренду детскую мебель, игровое оборудование, спортивный инвентарь, все необходимое для детей первого года жизни. По правилам программы, пользоваться оборудованием можно в течение одного года.
Пункты проката уже работают в Исилькульском, Одесском, Муромцевском и Большереченском районах. Например, в Большеречье, услугой проката воспользовались уже 10 семей.
В 2023 году программа продолжит развиваться. Пункты социального проката планируют открыть еще в трех комплексных центрах: учреждение Октябрьского округа Омска «Вдохновение», а также центры Москаленского и Черлакского районов. В результате различную помощь получат 5,5 тысяч семей, в которых воспитываются 9,5 тысяч детей.