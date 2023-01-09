Врач рассказал, чем опасен колит

Он пояснил, что пациенты нередко привыкают к постоянной тяжести, покалыванию или урчанию в животе, но такие проявления не являются нормой, пишет Pravda.Ru.
По словам специалиста, эти симптомы могут указывать на колит, который при отсутствии лечения в течение трех-четырех месяцев становится хроническим. В итоге нарушается кровообращение стенок кишечника, образуются полипы, аденомы, дисплазия и рак, подчеркнул Вялов.
Гастроэнтеролог уточнил, что колит часто может развиться из-за приема лекарств, инфекционных заболеваний, аллергии, глистной инвазии, а также из-за нарушения микрофлоры и моторики кишечника. Он рекомендовал людям, испытывающим неприятные ощущения в животе, проконсультироваться с врачом.