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Врач рассказал, чем опасен колит

Сегодня, 14:42
Фото: piqsels.com
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что не стоит пренебрежительно относиться к неприятным ощущениям в животе, так как воспаление кишечника (колит) способно привести в росту полипов и онкологическим заболеваниям.

Он пояснил, что пациенты нередко привыкают к постоянной тяжести, покалыванию или урчанию в животе, но такие проявления не являются нормой, пишет Pravda.Ru.

По словам специалиста, эти симптомы могут указывать на колит, который при отсутствии лечения в течение трех-четырех месяцев становится хроническим. В итоге нарушается кровообращение стенок кишечника, образуются полипы, аденомы, дисплазия и рак, подчеркнул Вялов.

Гастроэнтеролог уточнил, что колит часто может развиться из-за приема лекарств, инфекционных заболеваний, аллергии, глистной инвазии, а также из-за нарушения микрофлоры и моторики кишечника. Он рекомендовал людям, испытывающим неприятные ощущения в животе, проконсультироваться с врачом.

#Общество
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