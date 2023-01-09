Врач-пульмонолог Пурясев рассказала о состоянии Михалкова

По словам Пурясева, бактериальное поражение, от которого страдает режиссер, провоцирует чаще всего пневмококк. Инфекции свойственно приводить к воспалению легких, пишет Pravda.Ru.
Следствием бактериальной атаки организма является отравление отмершими аэробными микроорганизмами, разъедающими легочную ткань, пояснил пульмонолог. Пневмококк плавит ее, как огонь – лед.
Пурясев сообщил о зашкаливающем количестве ядов в организме Михалкова. В таких случаях следует проводить дезинтоксикационную терапию, подчеркнул врач.
«Надеюсь, ему делают гемодиализ», — резюмировал пульмонолог.