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Врач-пульмонолог Пурясев рассказала о состоянии Михалкова

Сегодня, 08:38
Пульмонолог Сергей Пурясев дал журналистам интервью, в котором проинформировал о состоянии находящегося в реанимацию Никиты Михалкова.

По словам Пурясева, бактериальное поражение, от которого страдает режиссер, провоцирует чаще всего пневмококк. Инфекции свойственно приводить к воспалению легких, пишет Pravda.Ru.

Следствием бактериальной атаки организма является отравление отмершими аэробными микроорганизмами, разъедающими легочную ткань, пояснил пульмонолог. Пневмококк плавит ее, как огонь – лед.

Пурясев сообщил о зашкаливающем количестве ядов в организме Михалкова. В таких случаях следует проводить дезинтоксикационную терапию, подчеркнул врач.

«Надеюсь, ему делают гемодиализ», — резюмировал пульмонолог. 

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