Возвращение блудного мошенника. Омичи вновь стали получать «убедительные» квитанции

В сообществе «Омск ВК» опубликовали фотографию очень убедительной квитанции, пришедшей омичу. «Документ» извещает о необходимой сверке приборов учета, без которой счетчики будут признаны недействительными. Рассылает извещения некая «Центральная служба учета ресурсов». Пожалуйста, предупредите родных, особенно — пожилых людей, что это орудуют мошенники.
Такие квитанции много лет оказываются в почтовых ящиках у россиян то в Омске, то в Иркутске. Как бы «новые» квитанции ни выглядели правдоподобно, если получили похожую «бумажку», стоит обратиться в управляющую компанию. Прежде чем оплачивать незнакомую квитанцию, стоит убедиться, что она не от мошенников.