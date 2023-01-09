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Возвращение блудного мошенника. Омичи вновь стали получать «убедительные» квитанции

Сегодня, 12:45
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске активизировались промышляющие поддельными квитанциями мошенники

Предупредите родных. В Омске стали рассовывать по почтовым ящикам поддельные квитанции-извещения.

В сообществе «Омск ВК» опубликовали фотографию очень убедительной квитанции, пришедшей омичу. «Документ» извещает о необходимой сверке приборов учета, без которой счетчики будут признаны недействительными. Рассылает извещения некая «Центральная служба учета ресурсов». Пожалуйста, предупредите родных, особенно — пожилых людей, что это орудуют мошенники.

Такие квитанции много лет оказываются в почтовых ящиках у россиян то в Омске, то в Иркутске. Как бы «новые» квитанции ни выглядели правдоподобно, если получили похожую «бумажку», стоит обратиться в управляющую компанию. Прежде чем оплачивать незнакомую квитанцию, стоит убедиться, что она не от мошенников.

Фото: скриншот сообщества Омск ВК
Все счетчики проверены. Омского газовика-мошенника отправили под суд
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Мошенники#Новости#Омская область#Коммунальные услуги#Квитанции ЖКХ#Замена счетчиков
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