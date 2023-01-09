Возвращение блудного мошенника. Омичи вновь стали получать «убедительные» квитанции

Такие квитанции много лет оказываются в почтовых ящиках у россиян то в Омске, то в Иркутске. Как бы «новые» квитанции ни выглядели правдоподобно, если получили похожую «бумажку», стоит обратиться в управляющую компанию. Прежде чем оплачивать незнакомую квитанцию, стоит убедиться, что она не от мошенников.