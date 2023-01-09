Виновник жесткого ДТП на омской трассе впал в кому

Омские госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства жесткого ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск недалеко от поселка Калинино, в результате которого серьезно пострадали 3 человека.
«Предварительно, около 19:49 на 844 километре федеральной автодороги 62-летний водитель „ВАЗ-21043“ не справился с управление и столкнулся с автомобилем Daewoo, которым управлял 19-летний парень», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Итогом этой аварии стала госпитализация в городскую больницу № 1 города Омска трех человек: потенциального виновника ДТП, а также водителя и 27-летнего пассажира Daewoo.
«У 62-летнего пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытые травмы груди и живота. Пациент впал в кому», — рассказали Городу55 в медучреждении.
Что касается водителя и пассажира Daewoo, то 19-летний парень получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом челюсти, переломы груди и ног, а также тупую травму голову. У пассажира его авто зафиксирована травма головы и ушиб головного мозга, а также перелом плеча.