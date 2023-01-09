Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Виновник жесткого ДТП на омской трассе впал в кому

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI
Иллюстрация
Также в больницу с тяжелыми травмами попали еще два человека.

Омские госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства жесткого ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск недалеко от поселка Калинино, в результате которого серьезно пострадали 3 человека.

«Предварительно, около 19:49 на 844 километре федеральной автодороги 62-летний водитель „ВАЗ-21043“ не справился с управление и столкнулся с автомобилем Daewoo, которым управлял 19-летний парень», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Итогом этой аварии стала госпитализация в городскую больницу № 1 города Омска трех человек: потенциального виновника ДТП, а также водителя и 27-летнего пассажира Daewoo.

«У 62-летнего пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытые травмы груди и живота. Пациент впал в кому», — рассказали Городу55 в медучреждении.

Что касается водителя и пассажира Daewoo, то 19-летний парень получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом челюсти, переломы груди и ног, а также тупую травму голову. У пассажира его авто зафиксирована травма головы и ушиб головного мозга, а также перелом плеча.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Новосибирск#ДТП#ЧП#Авария#Жертвы
Подпишитесь
Жаловались на салют и узнавали дату. За праздники омичи более 1000 раз звонили в ЕДДС
Сегодня, 06:13
Колониальная экономика: что покупает и что продает омское УФСИН
Сегодня, 08:46
Омичи продолжат дышать выбросами? Бизнес попросил не вводить новый закон о штрафах
Сегодня, 11:00
Врачи обойдут каждый дом. В Омской области вводится новая обязательная вакцинация
Сегодня, 09:49
Персонаж родом из детства. Омичи сделали «Чебурашку» еще популярнее
Сегодня, 07:36
Стройка десятилетия. В Омске первый дом «Брусники» прошел экспертизу
Сегодня, 08:34