Виновник жесткого ДТП на омской трассе впал в кому

Что касается водителя и пассажира Daewoo, то 19-летний парень получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом челюсти, переломы груди и ног, а также тупую травму голову. У пассажира его авто зафиксирована травма головы и ушиб головного мозга, а также перелом плеча.