Верховный суд Бразилии отстранил губернатора столичного федерального округа

В понедельник губернаторы штатов прибудут в Бразилиа для того, чтобы встретиться с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой и с представителями Федерального верховного суда. По итогам встречи они примут манифест демократии и объединения институтов против организованной акции.