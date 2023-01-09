Верховный суд Бразилии отстранил губернатора столичного федерального округа

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на CNN Brazil. Беспорядки вспыхнули в городе ночью 9 января.
8 января в 22.00 (9 января в 4 утра по московскому времени) началось заседание суда в штаб-квартире трех держав в Бразилиа. Участие в заседании принял президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Министр федерального Верховного суда Александр де Мораеш выдвинул требование об отстранении Ибанейса Рошу от должности губернатора федерального округа.
В понедельник губернаторы штатов прибудут в Бразилиа для того, чтобы встретиться с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой и с представителями Федерального верховного суда. По итогам встречи они примут манифест демократии и объединения институтов против организованной акции.