В РФ смягчили нормы разведения огня на дачах

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Российскую газету”, по данным директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева, теперь места, в которых могут находиться мангалы, грили и шашлычницы с разведенным в них огнем, должны быть минимум в пяти метрах от строений вместо 50, что было раньше. Мусор и траву можно сжигать в негорючей емкости даже в 15 метрах. А в железной бочке вообще в семи с половиной.