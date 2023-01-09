Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В РФ смягчили нормы разведения огня на дачах

Сегодня, 09:41
В РФ с 1 марта станут действовать новые правила, регламентирующие установку на дачах мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания мусора. Это было сделано в связи с многочисленными жалобами в МЧС на то, что на практике невозможно выполнить прежние нормативы.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Российскую газету”, по данным директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева, теперь места, в которых могут находиться мангалы, грили и шашлычницы с разведенным в них огнем, должны быть минимум в пяти метрах от строений вместо 50, что было раньше. Мусор и траву можно сжигать в негорючей емкости даже в 15 метрах. А в железной бочке вообще в семи с половиной.

Но в любом случае, не должно быть сильного ветра, и нужно соблюдать все меры предосторожности. Иначе может быть наложен штраф на сумму от двух до четырех тысяч рублей.

 

Подпишитесь
Жаловались на салют и узнавали дату. За праздники омичи более 1000 раз звонили в ЕДДС
Сегодня, 06:13
Колониальная экономика: что покупает и что продает омское УФСИН
Сегодня, 08:46
Омичи продолжат дышать выбросами? Бизнес попросил не вводить новый закон о штрафах
Сегодня, 11:00
Врачи обойдут каждый дом. В Омской области вводится новая обязательная вакцинация
Сегодня, 09:49
Персонаж родом из детства. Омичи сделали «Чебурашку» еще популярнее
Сегодня, 07:36
Стройка десятилетия. В Омске первый дом «Брусники» прошел экспертизу
Сегодня, 08:34