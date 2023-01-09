В Омской области в Рождество алкоголь и сигареты погубили неизвестного мужчину

Личность погибшего пока не установлена, а вот предварительная причина трагедии уже названа – курение в алкогольном опьянении.

В Муромцевском районе Омской области следователи устанавливают личность мужчины, который погиб при пожаре в деревне Лисицино. «Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть 7 января около 00:28, – горел частный дом в деревне. Строение выгорело дотла, и при разборах завалов было найдено обгоревшее тело неизвестного мужчины», – пояснили Городу55 в СКР по Омской области. Тело направили в морг для выяснения причины смерти. Между тем эксперты уже озвучили предварительную версию пожара – курение в пьяном виде. Проверка по факту этого инцидента продолжается.