В Омской области в 2023 году назначили единое пособие для детей до 17 лет

Всего к настоящему времени поступило 13,5 тысяч заявлений на новую выплату, отмечает ведомство. Рассматриваются заявления с 3 января и на данный момент уже одобрено выплат на 1700 детей до 17 лет, также выплаты получат первые 25 беременных женщин, по заявлениям которых вынесен положительное решение. Помимо этого Омское отделение ФСР одобрило выплаты на первенцев до 3-х лет, появившихся в семьях до конца 2022 года.