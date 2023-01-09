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В Омской области в 2023 году назначили единое пособие для детей до 17 лет

Сегодня, 11:56
Фото: Город55
Одобренные пособия на 1700 детей начнут выплачивать уже на этой неделе.

Омское отделение Социального фонда России в 2023 году назначило единое пособие, которое заменяет нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.

Единое пособие рассматривается для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Ведомство уточняет, что учитывается доход и имущество родителей, а также их занятость.

Всего к настоящему времени поступило 13,5 тысяч заявлений на новую выплату, отмечает ведомство. Рассматриваются заявления с 3 января и на данный момент уже одобрено выплат на 1700 детей до 17 лет, также выплаты получат первые 25 беременных женщин, по заявлениям которых вынесен положительное решение. Помимо этого Омское отделение ФСР одобрило выплаты на первенцев до 3-х лет, появившихся в семьях до конца 2022 года. 

Напомним, что ранее омичам рассказали нюансы о выплатах пенсионного фонда для малоимущих.

#Ксения Карагодина#Новости#Общество#Город#Пособие#Омск#Омская область#Пособие на детей до 17 лет#Новые выплаты
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