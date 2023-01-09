В Омской области решили проблемы 245 дольщиков

Пресс-служба омского минстроя сообщает, что за 2022-й год удалось решить проблемы 245 обманутых дольщиков 14 проблемных многоквартирных домов. С помощью мер поддержки Фонда развития территорий денежные выплаты получили 99 дольщиков ЖК «Ясная поляна» и недостроев по улицам Кирова, Перелета и проспекту Космическому.
В оставшихся случаях с застройщиками официально продлили договоры участия в долевом строительстве и переносе сроков ввода домов в эксплуатацию. Данные зарегистрированные изменения внесены в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Омской области. Каждый случай находится на личном контроле губернатора Александра Буркова.
Напомним, в 2022 году в правительстве Омской области спланировали маршрут восстановления прав дольщиков.
В случае несостоятельности либо банкротства российского застройщика обманутые дольщики могут быть освобождены от обязанности выплачивать НДФЛ.