В Омской области решили проблемы 245 дольщиков

В оставшихся случаях с застройщиками официально продлили договоры участия в долевом строительстве и переносе сроков ввода домов в эксплуатацию. Данные зарегистрированные изменения внесены в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Омской области. Каждый случай находится на личном контроле губернатора Александра Буркова.