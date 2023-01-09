В Омске прокуратура присоединилась к проверке семьи, где вели эфиры под плач ребенка

Омская прокуратура присоединилась к проверке следователей по факту публикации в социальных сетях записи трансляции, во время которой жительница Омска употребляла алкоголь и курила сигареты, не обращая внимания на плач ребенка.
Проверку проводит прокуратура Октябрьского округа Омска. Во время проверки будет оценено исполнение родительских обязанностей местной жительницей в отношении ее ребенка. Под раздачу могут попасть и должностные лица органов системы профилактики6 прокуратура оценит, достаточно ли мер было принято для того, чтобы права ребенка в семье не нарушались.
Доследственная проверка также стоит на контроле прокуратуры, сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что следователи проверят семью, которая уже не раз попадала в поле зрения омичей и возмущала общественность. Жительница Омска регулярно проводит онлайн-трансляции, где показывает разгульный образ жизни и свои вредные привычки, не обращая внимания не плач и просьбы детей. Женщина уверена, что никаких санкций ей не грозит: якобы органы опеки и надзорные органы могут ее наказать лишь в случае, если она будет избивать детей.