Стройка десятилетия. В Омске первый дом «Брусники» прошел экспертизу

Проект принят, а значит, скоро начнется строительство первого дома «Квартала Драверта». Напомним, новому для Омска застройщику отмежевали часть Левобережья еще в июне, застройщик анонсировал 12-летний проект масштабного жилого строительства. Первую часть строительства «Брусника» намерена закончить к 2025 году.