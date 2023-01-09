Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Стройка десятилетия. В Омске первый дом «Брусники» прошел экспертизу

Сегодня, 08:34
Фото: omsk.brusnika.ru

Нашумевший застройщик получил в Омске первое положительное заключение экспертизы

Стройке быть. «Брусника» сдала документацию на экспертизу и получила одобрение.

В государственном реестре экспертиз появилось положительное заключение от ООО «Стройпромгрупп». Рассматривали эксперты проектную документацию на первую очередь строительства «Многоквартирного дома № 1» на ул. Крупской от застройщика «Брусника».

Проект принят, а значит, скоро начнется строительство первого дома «Квартала Драверта». Напомним, новому для Омска застройщику отмежевали часть Левобережья еще в июне, застройщик анонсировал 12-летний проект масштабного жилого строительства. Первую часть строительства «Брусника» намерена закончить к 2025 году.

Омичи раскритиковали проект нового микрорайона «Брусники»
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Строительство#Город#Экономика#Новости#Брусника#Экспертиза#Разрешение#Квартал Драверта#Жилые дома
Подпишитесь
Жаловались на салют и узнавали дату. За праздники омичи более 1000 раз звонили в ЕДДС
Сегодня, 06:13
Колониальная экономика: что покупает и что продает омское УФСИН
Сегодня, 08:46
Морозу рады только омские школьники. При какой температуре можно остаться дома
Сегодня, 04:26
За праздники в Омске никто не пострадал от салютов, а пожаров стало вдвое меньше
Сегодня, 07:40
Персонаж родом из детства. Омичи сделали «Чебурашку» еще популярнее
Сегодня, 07:36