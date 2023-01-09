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Статистика торговли. Подержанные автомобили в Омске разлетаются как горячие пирожки

Сегодня, 12:17
Фото: 1MI
иллюстрация

Омск попал в топ городов по количеству перепродаж легковых автомобилей

По количеству проданных за год подержанных «легковушек» Омск занял седьмое место.

Аналитический сервис «Автостат-инфо» составил рейтинг городов по количеству проданных с января по ноябрь подержанных легковых автомобилей. Возглавила топ-10 Москва. В столице продали за это время более 328 тысяч машин. Новосибирск занял 3-е место с 62,5 тысячами продаж, а Омск — 7-е, обогнав Казань, Ростов-на-Дону и Самару.

В целом, за аналогичный период 2021 года машин с пробегом было продано на 11,2% больше по стране, чем в 2022 году. Омские показатели упали на 9,7% и составили 40980 продаж. Во всех городах рейтинга рынок подержанных автомобилей пошел на спад, кроме Ростова-на-Дону, там обнаружился прирост в 0,6%. 

Ранее мы освещали мнение экспертов о том, как именно сейчас формируются цены на новые автомобили, и почему возникает дефицит.

В России появился дефицит легковых автомобилей
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#Дарья Зыкова#Статистика#Город#Новости#Омск#Транспорт#Продажа#Автомобили
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