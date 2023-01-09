Статистика торговли. Подержанные автомобили в Омске разлетаются как горячие пирожки

В целом, за аналогичный период 2021 года машин с пробегом было продано на 11,2% больше по стране, чем в 2022 году. Омские показатели упали на 9,7% и составили 40980 продаж. Во всех городах рейтинга рынок подержанных автомобилей пошел на спад, кроме Ростова-на-Дону, там обнаружился прирост в 0,6%.