Специалист рассказала, кому нельзя пить зеленый чай

Она также посоветовала ограничить употребление зеленого чая пациентам, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и детям, у которых отмечаются перепады настроения, пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
Что же касается всех остальных, то им диетолог рекомендовала пить зеленый чай в количестве не более двух-трех чашек в день и приобретать его только у проверенных производителей.
Также, по словам Плотниковой, не следует «улучшать» вкус чая добавлением лимона или молока, так как последние только помешают напитку раскрыть все полезные свойства.
В завершение специалист сообщила, что зеленый чай помогает сбросить вес, так как он стабилизирует обменные процессы в организме.