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Рекорд по выходу на рынок новостроек был поставлен в Москве

Сегодня, 10:19
В прошлом году столичные застройщики начали строить 83 жилых и апартаментных комплексов, в 2021-м их было 76. За последние 4 года это рекордный показатель, сообщили в “Метриум”.

Согласно данным аналитиков, в так называемой старой Москве 29 проектов были запущены в бизнес-классе, 17 в комфорт-классе, 12 в экономклассе. В общей массе на бизнес- и массовый сегмент приходится примерно 70% новых строительных проектов в столице, пишет газета “Известия”

Девелоперы отмечают, что в прошлом году была отмечена высокая активность застройщиков. Причины этого следует искать в отложенном из-за коронавирусной пандемии спросе. Тогда застройщикам пришлось приостановить некоторые проекты. При этом, после девелоперского бума 2022 года в 2023-м число строительных проектов может сократиться.

 

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