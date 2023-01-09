Рекорд по выходу на рынок новостроек был поставлен в Москве

Согласно данным аналитиков, в так называемой старой Москве 29 проектов были запущены в бизнес-классе, 17 в комфорт-классе, 12 в экономклассе. В общей массе на бизнес- и массовый сегмент приходится примерно 70% новых строительных проектов в столице, пишет газета “Известия”.
Девелоперы отмечают, что в прошлом году была отмечена высокая активность застройщиков. Причины этого следует искать в отложенном из-за коронавирусной пандемии спросе. Тогда застройщикам пришлось приостановить некоторые проекты. При этом, после девелоперского бума 2022 года в 2023-м число строительных проектов может сократиться.