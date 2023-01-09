Премьер Индии Нарендра Моди заявил о полной поддержке Бразилии

Напомним, сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, с конца минувшего года выступающие против итогов выборов, 8 января штурмовали здание конгресса, расположенное в столице. Участники митинга прорвались в резиденцию главы государства и в здание Верховного суда. Протестующих разгоняли сотрудники полиции. Задержаны не менее 400 человек.