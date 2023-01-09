Премьер Индии Нарендра Моди заявил о полной поддержке Бразилии

Общественная служба новостей пишет, что власти Индии всерьез обеспокоены отсутствием уважения демократических традиций государства.
Напомним, сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, с конца минувшего года выступающие против итогов выборов, 8 января штурмовали здание конгресса, расположенное в столице. Участники митинга прорвались в резиденцию главы государства и в здание Верховного суда. Протестующих разгоняли сотрудники полиции. Задержаны не менее 400 человек.
Губернатор столичного Федерального округа Бразилии Ибанейс Роша извинился перед президентом Луисом Инасиу Луле да Силве за погромы, устроенные сторонниками его предшественника Жаира Болсонару. Политик назвал массовые беспорядки совершенно недопустимыми. Роша не верил в то, что протесты разрастутся до таких серьезных масштабов.