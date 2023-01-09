Щепу планируется передать питомнику «Кедротека», который выращивамет молодые саженцы из переработанного материала. Щепа мешает расти сорнякам и удерживает влагу в почве.



С 9 по 23 января в торгово-развлекательном центре принимаются зеленые красавицы. Точное место сбора: открытая парковка, столб 3Ф. Также можно сдать елку в пункт приема в своем микрорайоне.



МЕГА обещает подарки двору, который соберет больше елок. Подарок послужит благоустройству двора: скамейки, урны или песочница из переработанного пластика. Также будут высажены ели, липы, рябина во дворах-лидерах.