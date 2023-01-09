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Праздник ушел — елки остались. В Омске заработают пункты приема елок на переработку

Сегодня, 05:14

Омичам предложили сдать елку на переработку в обмен на подарок

С 9 по 23 января омичи могут сдать елки на переработку в ТРЦ МЕГА. Переработанный материал пригодится для удобрения новых деревьев.
С 9 по 23 января омичи могут принести отслужившую праздничную елку и сдать ее на переработку в пункт приема в ТРЦ МЕГА.
 
Щепу планируется передать питомнику «Кедротека», который выращивамет молодые саженцы из переработанного материала. Щепа мешает расти сорнякам и удерживает влагу в почве.

С 9 по 23 января в торгово-развлекательном центре принимаются зеленые красавицы. Точное место сбора: открытая парковка, столб 3Ф. Также можно сдать елку в пункт приема в своем микрорайоне.

МЕГА обещает подарки двору, который соберет больше елок. Подарок послужит благоустройству двора: скамейки, урны или песочница из переработанного пластика. Также будут высажены ели, липы, рябина во дворах-лидерах.
#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Экономика#Новости#Экология#Переработка#Мега
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