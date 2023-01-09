Праздничная статистика. Омичи каждые сутки вызывали «скорую» почти 1,5 тыс. раз

Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области сообщила о том, как праздничные дни прошли для медиков. Омичи с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года вызывали «скорую» в среднем 1435 раз, что меньше, чем в предновогоднюю неделю на 23 вызова. Всего работали 84 общегородские бригады и 55 бригад от центральных районных больниц.