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Праздничная статистика. Омичи каждые сутки вызывали «скорую» почти 1,5 тыс. раз

Сегодня, 13:26
Фото: Город55
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В Омской области подсчитали количество оказанной медицинской помощи за праздники

Праздничная хроника бригад экстренной помощи. Жители Омской области с 30 декабря по 8 января в среднем вызывали «скорую» 1435 раз в сутки.

Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области сообщила о том, как праздничные дни прошли для медиков. Омичи с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года вызывали «скорую» в среднем 1435 раз, что меньше, чем в предновогоднюю неделю на 23 вызова.  Всего работали 84 общегородские бригады и 55 бригад от центральных районных больниц.

Врачам ОКБ и ТЦМК 5 раз приходилось вылетать к пациентам на вертолетах. Семь человек таким образом было доставлено именно силами санавиации. 

За праздничные дни 30 омичей получили переохлаждение или обморожение, 23 из них пришлось госпитализировать. Пятеро человек пострадали от неудачного использования фейерверков, двоих поместили в стационар.  

Напомним, перед самыми праздниками минздрав Омской области провел встречу с врачами, на которой подробно рассказывалось о том, какие беды могут подстерегать омичей на выходных. Врачи поделились советами, актуальными всю зиму:

Опасный Новый год. Омичам рассказали, как взрослым и детям избежать беды
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Статистика#Новости#Омская область#Медики#Скорая помощь#Вертолётная авиация
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