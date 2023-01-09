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Первый рабочий день 2023 года в Омске начался с жутких пробок

Сегодня, 04:59
Фото: мэрия Омска

Первый рабочий понедельник в новом году в Омске начался с пробок

Утренние пробки спровоцировал снегопад, который не прекращался два дня.

В Омске в понедельник, 9 января, оказалось слишком тяжело попасть на работу вовремя. Из-за обильных снегопадов, которые были два дня подряд, омичи после выходных не смогли достаточно быстро проехать по дорогам. Вдобавок к этому из-за резкого перепада температуры на дорогах образовалась ледяная корка — местами в городе случилось несколько аварий.

Как сообщил «Новый Омск», к 9:00 часам в городе наблюдались пробки в 6 баллов, свидетельствует один из сервисов онлайн-карт. Ожидаемо, наиболее затрудненным оказалось движение по Красному Пути, улицам Орджоникидзе, Думской, а также по Ленинградскому и Комсомольскому мостам и на Левобережье.

В пресс-службе мэрии рассказали, что снегоуборочная техника работала на дорогах с 16:00 часов воскресенье, 8 января. Ночью же дорожники обработали улицы противогололедной смесью, работы продолжились и утром, отметили в мэрии.

Тем временем из-за снегопада и непогоды оказались перекрыты дороги в Казахстан.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Пробки#Дороги#Работа#Первый рабочий день#Ситуация на дорогах
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