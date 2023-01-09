Первый рабочий день 2023 года в Омске начался с жутких пробок

В Омске в понедельник, 9 января, оказалось слишком тяжело попасть на работу вовремя. Из-за обильных снегопадов, которые были два дня подряд, омичи после выходных не смогли достаточно быстро проехать по дорогам. Вдобавок к этому из-за резкого перепада температуры на дорогах образовалась ледяная корка — местами в городе случилось несколько аварий.