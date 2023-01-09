Персонаж родом из детства. Омичи сделали «Чебурашку» еще популярнее

Самым посещаемым фильмом в омских кинотеатрах на каникулах стал «Чебурашка». За восемь дней, что фильм в прокате, он собрал более 2 миллиардов рублей по России.
Новый отечественный фильм вышел в прокат 1 января. Из 2 млрд рублей 22,8 миллиона рублей отдали за просмотр омичи. Такими данными делится сайт ЕАИС.
На втором месте — фильм «Иван Царевич и Серый волк 5» За праздники он собрал 3,2 миллиона рублей в омских кинозалах. На третьем месте по предпочтению у омичей фильм «Быстрые свидания», он собрал порядка 3.2 млн рублей.