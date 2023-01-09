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Персонаж родом из детства. Омичи сделали «Чебурашку» еще популярнее

Сегодня, 07:36
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи отдали за просмотр нового отечественного фильма 22,8 млн рублей

Самым рейтинговым фильмом начала года оказался отечетвенный фильм про Чебурашку. Из 2 млрд рублей, что собрала кинолента, 22,8 млн рублей вложены омичами.

Самым посещаемым фильмом в омских кинотеатрах на каникулах стал «Чебурашка». За восемь дней, что фильм в прокате, он собрал более 2 миллиардов рублей по России.

Новый отечественный фильм вышел в прокат 1 января. Из 2 млрд рублей 22,8 миллиона рублей отдали за просмотр омичи. Такими данными делится сайт ЕАИС.

Фото: ЕАИС

На втором месте — фильм «Иван Царевич и Серый волк 5»  За праздники он собрал 3,2 миллиона рублей в омских кинозалах. На третьем месте по предпочтению у омичей фильм «Быстрые свидания», он собрал порядка 3.2 млн рублей.

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#Омск#Общество#Город#Экономика#Новости#Омская область#Популярность#Кинотеатры#Омские кинотеатры#Алёна Мартынова
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