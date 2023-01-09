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Омские дорожники отчитались о 35 тысячах кубометров вывезенного с дорог снега

Сегодня, 08:07
Фото: 1MI
О работе в праздники рассказал замдиректора УДХиБ Антон Глебов.

С 1 по 8 января омские дорожники работали практически в ежедневном режиме, сообщил первый замдиректора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Антон Глебов на брифинге.

Он рассказал, что во время праздников в период гриппа пришлось особенно непросто. Сразу 89 сотрудников слегли на больничный. Кроме того, как обычно, мешала погода. Точнее, резкие перепады температуры с -5 градусов днем, до -25 к вечеру. Чтобы успеть убрать снег до того, как он успел превратиться в наледь, дороги начинали прометать раньше, чем обычно — с 4 часов вечера. Использовали специально закупленные на случай морозов реагенты.

« У нас всего пять дорожно-эксплуатационных участков, плюс отдельное транспортное подразделение. Ими вывезено более 35 тысяч кубометров снега. Также было израсходовано более 10 тысяч тонн песко-соляной смеси и биохимического реагента, — рассказал замдиректора УДХиБ Антон Глебов. — У нас шесть снежных полигонов. Выдали бесплатные талоны на вывоз снега в объеме более 5 тысяч кубометров снега — преимущественно для жителей частного сектора. Если появится потребность, можем увеличить объем».

 

#Омск#Общество#Город#Статистика#Мэрия#Ухудшение погоды#Анна Микула
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