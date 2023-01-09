Омские дорожники отчитались о 35 тысячах кубометров вывезенного с дорог снега

Он рассказал, что во время праздников в период гриппа пришлось особенно непросто. Сразу 89 сотрудников слегли на больничный. Кроме того, как обычно, мешала погода. Точнее, резкие перепады температуры с -5 градусов днем, до -25 к вечеру. Чтобы успеть убрать снег до того, как он успел превратиться в наледь, дороги начинали прометать раньше, чем обычно — с 4 часов вечера. Использовали специально закупленные на случай морозов реагенты.