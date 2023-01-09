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Омичи разрешат вылететь в Таиланд без сертификатов о вакцинации

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
иллюстрация
Омичи смогут посещать Таиланд без сертификатов. Ассоциация туристического бизнеса королевства добилась снятия коронавирусных ограничений.

Издание Thairath сообщило, что на торжественной встрече первых туристов из Китая министр здравоохранения королевства Таиланд Анутин Чарнвиракул заявил, что с сегодняшнего числа для туристов снимаются ограничения, касающиеся обязательного предъявления сертификатов о двойной вакцинации при посадке на рейс. 

Добилась снятия ограничений Ассоциация туристического бизнеса. После введенных Минздравом Таиланда ограничений, в ассоциации обеспокоились тем, что количество путешественников многократно снизится. 

Только на днях вышло постановление, согласно которому с 9 января  вылет в королевство возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении, либо по прилету турист должен сдать ПЦР-тест. 

Справка или тест. Для омичей, летящих в Таиланд, обновили правила из-за ковида
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Туризм#Экономика#Новости#Таиланд#Коронавирусные ограничения#Въезд#Карантин#Сертификат о вакцинации
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