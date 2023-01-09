Омичи разрешат вылететь в Таиланд без сертификатов о вакцинации

Издание Thairath сообщило, что на торжественной встрече первых туристов из Китая министр здравоохранения королевства Таиланд Анутин Чарнвиракул заявил, что с сегодняшнего числа для туристов снимаются ограничения, касающиеся обязательного предъявления сертификатов о двойной вакцинации при посадке на рейс.
Добилась снятия ограничений Ассоциация туристического бизнеса. После введенных Минздравом Таиланда ограничений, в ассоциации обеспокоились тем, что количество путешественников многократно снизится.
Только на днях вышло постановление, согласно которому с 9 января вылет в королевство возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении, либо по прилету турист должен сдать ПЦР-тест.