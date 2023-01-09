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Омичи рискуют остаться без отопления в 40-градусные морозы из-за аварии

Сегодня, 14:11
Фото: 1MI
иллюстрация
По омским сообществам распространяются жалобы на холод в квартирах. Жители жалуются на отсутствие отопления в преддверии холодной ночи.

Сообщество «Омский форум» опубликовало предупреждение для жителей Чкаловского  поселка. Из-за крупной аварии на теплосетях жители рискуют замерзнуть сегодня ночью.

«Где конкретно произошла авария в ЕДДС города не уточняют. Сервис, который был доступен всем омичам и где можно было узнать причину отключений, не работает уже больше года», — пишут в сообществе. В комментариях под постом пресс-служба администрации Омска ответила: «Здравствуйте. Все тепловые сети в поселке Чкаловский находятся в работоспособном  состоянии, отключения теплоснабжения нигде не производились», — опровергли в администрации заявление об аварии.

Тем временем в сообществе «В Омске» опубликовали жалобу от омича, живущего по адресу Красный Путь 18. Он сообщил, что в доме ледяные батареи, а председатель ТСЖ не предпринимает никаких действий.

Город55 обратился за комментарием в единую дежурно-диспетчерскую службу, но там пояснили, что за информацией по поводу возможных аварий нужно обращаться завтра, в рабочее время.

Обновлено: Город55 обратился за комментарием в «ТГК-11», там сообщили, что сигнал принят, вопрос находится на контроле «Омск РТС».

В пресс-службе мэрии Омска Городу55 сообщили, что порывов и повреждения теплосетей на Красном Пути нет, ТЭЦ-5 держит ситуацию с отоплением на контроле.

«ТЭЦ-5 постепенно поднимает температуру воды, чтобы не допустить порывов теплосетей и аварий. На тепловых узлах в многоквартирных домах температуру регулируют ТСЖ и УК. Стоит отметить, что в связи с понижением температуры окружающего воздуха в ТГК-11 было направлено соответствующее письмо о необходимости повышения параметров теплоснабжения», — объяснили в мэрии Омска.

В окружной администрации также сообщили, что на внутридомовых сетях отопления перепад давления отсутствует. Кроме того, по данным УК «Домоуправление-1», обслуживающей два дома, запитанных от тех же тепловых камер, что и дом 18 по ул. Красный путь, параметры объектов управляющей компании находятся в рабочем состоянии. Председателю ТСЖ «Красный путь-18» рекомендовано провести регулировку параметров на домовой системе отопления. Вопрос находится на контроле специалистов округа. 

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Происшествия#Новости#Отключение отопления#Аварии#Диспетчер#Морозы#Соцсети#Жалобы
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