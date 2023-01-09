Омичи рискуют остаться без отопления в 40-градусные морозы из-за аварии

В окружной администрации также сообщили, что на внутридомовых сетях отопления перепад давления отсутствует. Кроме того, по данным УК «Домоуправление-1», обслуживающей два дома, запитанных от тех же тепловых камер, что и дом 18 по ул. Красный путь, параметры объектов управляющей компании находятся в рабочем состоянии. Председателю ТСЖ «Красный путь-18» рекомендовано провести регулировку параметров на домовой системе отопления. Вопрос находится на контроле специалистов округа.