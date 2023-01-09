Омичи продолжат дышать выбросами? Бизнес попросил не вводить новый закон о штрафах

Как сообщает издание «Ведомости», Российский союз промышленников и предпринимателей обратился с просьбой к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Попросили не вводить пока закон об оборотных штрафах за превышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Связана просьба с экспериментом, согласно которому хотели уменьшить выбросы на 20% к 2026 году. Сейчас экспериментальные квоты введены в 12 регионах, в том числе, в Омске. И с готовящимся законопроектом, по которому за превышение квот предприятия должны были штрафовать на сумму в 10% от годового оборота выручки.
Бизнес отмечает, что эксперимент по квотированию выбросов под угрозой из-за невозможности модернизировать предприятия. Глава РССП указывает также, что недоступность импортного оборудования из-за санкций влечет за собой не только превышение квот на выбросы, но и значительные финансовые затраты для бизнеса из-за необходимости перепроектирования. Есть вероятность, что аналоги импортных систем очистки будут найдены и внедрены нескоро: предприятия ориентировались в своих планах по модернизации на западное оборудование, а сейчас оно недоступно.
Так как законопроект уже готовится, а предприятия из-за санкций за ним могут «не поспеть», промышленники попросили не штрафовать за выбросы по новым правилам.
В «Forbes» сообщили, что глава РСПП в письме к вице-премьеру предложил отказаться от идеи исчисления экологических штрафов из выручки предприятия. По мнению РСПП, деньги со штрафов государство не сможет направить на улучшение воздуха в городах, поскольку только сами предприятия могут улучшить эти показатели. Представитель Минприроды напомнил изданию, что Госдума собиралась рассматривать законопроект в 2023 году, а ответственность по нему должна была наступить с 2027 года.