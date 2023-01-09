Омичи продолжат дышать выбросами? Бизнес попросил не вводить новый закон о штрафах

Бизнес отмечает, что эксперимент по квотированию выбросов под угрозой из-за невозможности модернизировать предприятия. Глава РССП указывает также, что недоступность импортного оборудования из-за санкций влечет за собой не только превышение квот на выбросы, но и значительные финансовые затраты для бизнеса из-за необходимости перепроектирования. Есть вероятность, что аналоги импортных систем очистки будут найдены и внедрены нескоро: предприятия ориентировались в своих планах по модернизации на западное оборудование, а сейчас оно недоступно.