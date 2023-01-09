Омичи дрались и крали. В УМВД рассказали о самых частых «новогодних» преступлениях

В Омском городском пресс-центре прошел брифинг, на котором сотрудники основных экстренных служб рассказали о работе в праздники.
«Поступило более 7 000 сообщений. В основном это семейные и бытовые скандалы. По сравнению с прошлыми годами каких-то всплесков чрезвычайных ситуаций или резонансных преступлений у нас не было. Основные преступления — это кражи и онлайн-мошенничества. В обеспечении общественного порядка с 31 декабря по 8 января задействовались в среднем по 350 сотрудников. В том числе привлекались сотрудники Росгвардии, ЧОПов, добровольные народные дружины, а также волонтеры», — подвел итоги замначальника УМВД России по городу Омску Радик Валиахметов.