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Омичи дрались и крали. В УМВД рассказали о самых частых «новогодних» преступлениях

Сегодня, 07:53
Фото: Город55
Итоги работы в самые длинные выходные в году подвел замначальника омской полиции Радик Валиахметов.

В Омском городском пресс-центре прошел брифинг, на котором сотрудники основных экстренных служб рассказали о работе в праздники.


«Поступило более 7 000 сообщений. В основном это семейные и бытовые скандалы. По сравнению с прошлыми годами каких-то всплесков чрезвычайных ситуаций или резонансных преступлений у нас не было. Основные преступления — это кражи и онлайн-мошенничества. В обеспечении общественного порядка с 31 декабря по 8 января задействовались в среднем по 350 сотрудников. В том числе привлекались сотрудники Росгвардии, ЧОПов, добровольные народные дружины, а также волонтеры», — подвел итоги замначальника УМВД России по городу Омску Радик Валиахметов.
#Анна Микула#Омск#Город#Общество#Происшествия#Полиция#Статистика#Уголовное дело
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