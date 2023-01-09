Наличие домашних животных оказывает позитивное влияние на память пожилых людей

После 65 лет нередко может развиться болезнь Альцгеймера, и, вероятно, забота о домашнем животном вынуждает человека меньше сидеть на месте. Что, в свою очередь, оказывает положительно влияние на мозг. И человек не так сильно подвержен стрессам и одиночеству.