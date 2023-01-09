Наличие домашних животных оказывает позитивное влияние на память пожилых людей

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на издание «Газета.ru», в национальном опросе на эту тему участвовало 20 тысяч человек в возрасте старше 50 лет.
В итоге ученые пришли к выводу о том, что люди старше 65 лет, в доме которых животное находится не менее пяти лет, обладают гораздо лучшей памятью на слова, чем другие их сверстники.
Хотя для тех, кто моложе этой возрастной группы, это не характерно.
После 65 лет нередко может развиться болезнь Альцгеймера, и, вероятно, забота о домашнем животном вынуждает человека меньше сидеть на месте. Что, в свою очередь, оказывает положительно влияние на мозг. И человек не так сильно подвержен стрессам и одиночеству.