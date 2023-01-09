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Морозу рады только омские школьники. При какой температуре можно остаться дома

Сегодня, 04:26
Фото: 1MI
иллюстрация

В минобразования Омской области рассказали, когда школьникам можно остаться дома

В министерстве образования рассказали, при какой температуре воздуха омские школьники освобождаются от занятий.

Начало новой учебной четверти совпало с приходом сильных морозов в Омске и области. По прогнозам холод простоит всю неделю. В пресс-службе минобразования Омской области сочли нужным разъяснить порядок действий для учеников и их родителей на этот период.

При температуре воздуха ниже -30°С могут быть освобождены от занятий обучающихся начальной школы. При температуре воздуха ниже -32°С рекомендуется освободить обучающихся с 5 по 9 классы, а при температуре воздуха ниже -35°С от посещения занятий могут быть освобождены старшеклассники.

Учебный процесс организуется вне зависимости от количества детей на занятии. Решение о посещении ребенком школы принимают родители, ориентируясь на прогноз погоды Омского гидрометцентра и фактическую температуру воздуха.

При необходимости подвоз детей в школы прекращается. В министерстве подчеркивают, что на особом контроле сейчас находятся автотранспортные средства, подвозящие детей на специальных маршрутах.

Эксперт выразил беспокойство по поводу нынешнего школьного образования
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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Ухудшение погоды#Министерство образования#Министерство
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