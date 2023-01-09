Начало новой учебной четверти совпало с приходом сильных морозов в Омске и области. По прогнозам холод простоит всю неделю. В пресс-службе минобразования Омской области сочли нужным разъяснить порядок действий для учеников и их родителей на этот период.
При температуре воздуха ниже -30°С могут быть освобождены от занятий обучающихся начальной школы. При температуре воздуха ниже -32°С рекомендуется освободить обучающихся с 5 по 9 классы, а при температуре воздуха ниже -35°С от посещения занятий могут быть освобождены старшеклассники.
Учебный процесс организуется вне зависимости от количества детей на занятии. Решение о посещении ребенком школы принимают родители, ориентируясь на прогноз погоды Омского гидрометцентра и фактическую температуру воздуха.
При необходимости подвоз детей в школы прекращается. В министерстве подчеркивают, что на особом контроле сейчас находятся автотранспортные средства, подвозящие детей на специальных маршрутах.