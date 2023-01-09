При температуре воздуха ниже -30°С могут быть освобождены от занятий обучающихся начальной школы. При температуре воздуха ниже -32°С рекомендуется освободить обучающихся с 5 по 9 классы, а при температуре воздуха ниже -35°С от посещения занятий могут быть освобождены старшеклассники.