Китай обвиняют в попытках «переписать» правила глобального энергетического рынка

Аналитик Credit Suisse Золтан Позар считает, что Китай намерен «переписать» правила глобального энергетического рынка. Нефтеюань станет началом серии «перемен в контексте намерения стран БРИКС отказаться от использования валюты США». Позар убежден, что количество сделок с расчетом в китайских юанях увеличится, а КНР начнет тесное сотрудничество со странами Персидского залива и в перспективе повысит объемы топлива, приобретаемого у них. Вероятно, считает аналитик, подъем нефтеюаня станет очередным шагом к отказу мира от американской валюты.