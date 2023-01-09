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Китай обвиняют в попытках «переписать» правила глобального энергетического рынка

Сегодня, 08:38
Фото: piqsels.com
Если Китай начнет расплачиваться за нефть с государствами Персидского залива юанями, в мире может установиться новый энергетический порядок, считает обозреватель Financial Times Рана Форухар.

Форухар предполагает, что прошедшие в декабре 2022 года переговоры главы КНР Си Цзиньпина и руководства Совета сотрудничества стран Персидского залива и Саудовской Аравии закончились созданием «нефтеюаня», пишет 360tv.ru.

Аналитик Credit Suisse Золтан Позар считает, что Китай намерен «переписать» правила глобального энергетического рынка. Нефтеюань станет началом серии «перемен в контексте намерения стран БРИКС отказаться от использования валюты США». Позар убежден, что количество сделок с расчетом в китайских юанях увеличится, а КНР начнет тесное сотрудничество со странами Персидского залива и в перспективе повысит объемы топлива, приобретаемого у них. Вероятно, считает аналитик, подъем нефтеюаня станет очередным шагом к отказу мира от американской валюты.

#В мире
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