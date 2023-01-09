Каких традиций придерживались наши предки в старый Новый год

Общественная служба новостей рассказывает о том, что можно и чего нельзя делать в этот праздник согласно поверьям наших предков.
13 января на Руси также называли щедрым. Женщины готовили кутью, мясо, выпечку, пекли блины в знак того, чтобы в доме сохранялся достаток на протяжении всего года. Для этих же целей наши предки ставили тарелку с зерном, в котором были замешаны монеты.
В старый Новый год было принято совершать добрые дела — подавать милостыню, помогать вдовам, сиротам и пожилым людям. В ночь на 13 января жители Руси гадали и колядовали, а во время застолья загадывали желания.
В этот праздник у наших предков было не принято садиться за стол в темной одежде и давать деньги в долг, а также ругаться, обижаться, сквернословить, считать мелочь, выносить мусор, смотреться в зеркало и даже произносить слово «тринадцать». Колядовщикам всегда открывали двери, чтобы семейной благополучие не обошло стороной.
До сих пор сохранилась традиция в старый Новый год украшать жилище еловыми ветками, зажигать свечи, дарить друг другу подарки и накрывать праздничный стол с вкусным пирогом. В этот вечер было принято наряжаться в новые одежды, просить друг у друга прощения, желать ближним здоровья и счастья.