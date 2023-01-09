Каких традиций придерживались наши предки в старый Новый год

В этот праздник у наших предков было не принято садиться за стол в темной одежде и давать деньги в долг, а также ругаться, обижаться, сквернословить, считать мелочь, выносить мусор, смотреться в зеркало и даже произносить слово «тринадцать». Колядовщикам всегда открывали двери, чтобы семейной благополучие не обошло стороной.