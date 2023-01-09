Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Как правильно отметить старый Новый год

Сегодня, 08:15
Старый отмечают в России в ночь с 13 на 14 января. Традиция возникла, когда было введено новое летоисчисление после 1918 года.

Общественная служба новостей пишет, что по народному календарю 14 января всегда отмечали на Руси как день святого Василия. Дату, приходящуюся на середину зимы, отмечают в старый Новый год. Наши предки считали, что Рождественские Святки именно в этот день достигли апогея, тогда как нечистая сила активно бесновалась до 18 января.

Канун старого Нового года в народе называют Васильевым вечером. Его признавали наиболее удачным для гаданий: на именах прохожих — окликая первого встреченного мужчину и интересуясь его именем; по книгам — называя номера страниц и строк; на разговорах — подслушивая фразы незнакомых людей.

По давней русской традиции, в ночь с 13 по 14 января все ходили в гости друг к другу, не дожидаясь приглашений. По возможности люди приносили с собой различные блюда. Причем особенно ценили еду из свинины.

В Ярославской, Оренбургской, Тверской, Московской, Рязанской, Тульской и Нижегородской областях в этот день принято было колядовать. Особенно популярным был обходной обряд «овсеньканье», получивший свое название в честь песни «овсень». Люди пели ее, когда ходили в гости, и они искренне желали им благополучия.

В старый Новый год делали также метеорологические прогнозы на предстоящий год. Люди судили и об урожае зерна: если погода морозная и бесснежная, то он будет щедрым. Потепление не сулит ничего хорошего, полагали наши предки.

 

Подпишитесь
Жаловались на салют и узнавали дату. За праздники омичи более 1000 раз звонили в ЕДДС
Сегодня, 06:13
Колониальная экономика: что покупает и что продает омское УФСИН
Сегодня, 08:46
Морозу рады только омские школьники. При какой температуре можно остаться дома
Сегодня, 04:26
За праздники в Омске никто не пострадал от салютов, а пожаров стало вдвое меньше
Сегодня, 07:40
Персонаж родом из детства. Омичи сделали «Чебурашку» еще популярнее
Сегодня, 07:36
Стройка десятилетия. В Омске первый дом «Брусники» прошел экспертизу
Сегодня, 08:34