Как правильно отметить старый Новый год

Общественная служба новостей пишет, что по народному календарю 14 января всегда отмечали на Руси как день святого Василия. Дату, приходящуюся на середину зимы, отмечают в старый Новый год. Наши предки считали, что Рождественские Святки именно в этот день достигли апогея, тогда как нечистая сила активно бесновалась до 18 января.
Канун старого Нового года в народе называют Васильевым вечером. Его признавали наиболее удачным для гаданий: на именах прохожих — окликая первого встреченного мужчину и интересуясь его именем; по книгам — называя номера страниц и строк; на разговорах — подслушивая фразы незнакомых людей.
По давней русской традиции, в ночь с 13 по 14 января все ходили в гости друг к другу, не дожидаясь приглашений. По возможности люди приносили с собой различные блюда. Причем особенно ценили еду из свинины.
В Ярославской, Оренбургской, Тверской, Московской, Рязанской, Тульской и Нижегородской областях в этот день принято было колядовать. Особенно популярным был обходной обряд «овсеньканье», получивший свое название в честь песни «овсень». Люди пели ее, когда ходили в гости, и они искренне желали им благополучия.
В старый Новый год делали также метеорологические прогнозы на предстоящий год. Люди судили и об урожае зерна: если погода морозная и бесснежная, то он будет щедрым. Потепление не сулит ничего хорошего, полагали наши предки.