Как правильно отметить старый Новый год

Общественная служба новостей пишет, что по народному календарю 14 января всегда отмечали на Руси как день святого Василия. Дату, приходящуюся на середину зимы, отмечают в старый Новый год. Наши предки считали, что Рождественские Святки именно в этот день достигли апогея, тогда как нечистая сила активно бесновалась до 18 января.