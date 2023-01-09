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Как использовать мандарины после Нового года: рецепт салата из курицы и грибов

Сегодня, 08:44
Мандарины являются обязательным атрибутом новогоднего стола. Однако после праздника этих цитрусовых все равно остается достаточно много.

В чистом виде мандарины быстро приедаются, а вот в салате приобретают необычный вкус. Общественная служба новостей делится рецептом салата из мандаринов, грибов и куриного мяса.

Для приготовления этого блюда понадобятся следующие ингредиенты: куриное филе (350 грамм), сыр (250 грамм), яйца (5 штук), шампиньоны (200 грамм), мандарины (4-5 штук), а также листья салата, соль, перец и майонез для заправки.

Яйца и мясо курицы отвариваются до полной готовности. Все ингредиенты нарезаются кубиками одинакового размера, в том числе – дольки мандаринов. Салат нужно смешать, посолить, поперчить и заправить майонезом. Листья салата и часть мандаринов используются для украшения блюда.

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