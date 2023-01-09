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К 2030 году «Газпромнефть-СМ» войдет в топ-10 мировых производителей масел — Скоромец

Сегодня, 12:44
Фото: Газпромнефть-СМ
Генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы» Анатолий Скоромец в интервью ТАСС рассказал о турбулентности на рынке масел в ушедшем году и дальнейших планах компании. По его словам, большую роль в развитии производства сыграет строящийся комплекс в Омске.

Как отметил руководитель Анатолий Скоромец, благодаря импортозамещению по итогам 2022 года компания заняла больше четверти российского рынка премиальных масел, и объемы продаж продолжают расти.

«К 2030 году у «Газпромнефть-СМ» стоит задача в два раза вырасти в объемах производимой продукции и войти в топ-10 мировых производителей смазочных материалов. Это стратегия, и мы шаг за шагом идём к этой цели», — рассказал Анатолий Скоромец в интервью ТАСС.

По его словам, в два раза увеличить объемы производимой продукции компании позволит строящийся комплекс гидроизодепарафинизации в Омске.

Анатолий Скоромец
Фото: Газпромнефть-СМ

«Это масштабный проект для всей нефтеперерабатывающей отрасли страны, он даст возможность производить базовые масла третьей группы. Речь идет о синтетике, самом востребованном в мире масле, на которое наблюдается высокий спрос и в нашей стране», — отметил топ-менеджер.

Сейчас подавляющее большинство масел третьей группы производится из импортной основы. Однако уже в этом году на омском предприятии будут готовы выпустить 250 тысяч тонн российской базы для синтетических масел.

«Благодаря своим уникальным свойствам и технологии она будет самой современной и будет давать возможность создавать лучшие продукты», — заключил Анатолий Скоромец.

В настоящее время ассортимент «Газпромнефть-СМ» насчитывает свыше 1000 позиций. При этом основные направления производства — это моторные масла для разных типов двигателей и видов транспорта, масла для турбинных агрегатов, специализированные индустриальные масла.

#Омск#Омская область#Экономика
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