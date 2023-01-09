К 2030 году «Газпромнефть-СМ» войдет в топ-10 мировых производителей масел — Скоромец

«К 2030 году у «Газпромнефть-СМ» стоит задача в два раза вырасти в объемах производимой продукции и войти в топ-10 мировых производителей смазочных материалов. Это стратегия, и мы шаг за шагом идём к этой цели», — рассказал Анатолий Скоромец в интервью ТАСС.