К 2030 году «Газпромнефть-СМ» войдет в топ-10 мировых производителей масел — Скоромец

Как отметил руководитель Анатолий Скоромец, благодаря импортозамещению по итогам 2022 года компания заняла больше четверти российского рынка премиальных масел, и объемы продаж продолжают расти.
«К 2030 году у «Газпромнефть-СМ» стоит задача в два раза вырасти в объемах производимой продукции и войти в топ-10 мировых производителей смазочных материалов. Это стратегия, и мы шаг за шагом идём к этой цели», — рассказал Анатолий Скоромец в интервью ТАСС.
По его словам, в два раза увеличить объемы производимой продукции компании позволит строящийся комплекс гидроизодепарафинизации в Омске.
«Это масштабный проект для всей нефтеперерабатывающей отрасли страны, он даст возможность производить базовые масла третьей группы. Речь идет о синтетике, самом востребованном в мире масле, на которое наблюдается высокий спрос и в нашей стране», — отметил топ-менеджер.
Сейчас подавляющее большинство масел третьей группы производится из импортной основы. Однако уже в этом году на омском предприятии будут готовы выпустить 250 тысяч тонн российской базы для синтетических масел.
«Благодаря своим уникальным свойствам и технологии она будет самой современной и будет давать возможность создавать лучшие продукты», — заключил Анатолий Скоромец.
В настоящее время ассортимент «Газпромнефть-СМ» насчитывает свыше 1000 позиций. При этом основные направления производства — это моторные масла для разных типов двигателей и видов транспорта, масла для турбинных агрегатов, специализированные индустриальные масла.