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И куда ее теперь? Омичам рассказали, как правильно выбрасывать елки

Сегодня, 05:45
Фото: magnit-tko.ru/
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Омичам рассказали, как правильно выбросить елку

Ненужную елку нельзя выбрасывать как бытовой мусор. «Магнит» рассказал, как это сделать правильно и почему это важно.

В пресс-службе регионального оператора по ТКО «Магнит» рассказали, как правильно утилизировать елку после праздников.

Новогодние елки, утратившие свои потребительские свойства, относятся к твердым коммунальным отходам. Их нельзя выбрасывать так же, как бытовой мусор. Выбрасывание елок в контейнеры для ТКО создаст переполнение и затруднит выброс  бытового мусора. Кроме того, это вызвает поломку техники.

После праздников елку нужно вынести на площадку для крупногабаритных отходов и аккуратно там сложить. Дополнительной оплаты за их вывоз нет. В день вывоза КГО деревья заберут. Далее елки будут переработаны на мусоросортировочных заводах, щепа будет повторно использована.

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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Утилизация мусора#Новый год
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