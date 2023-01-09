И куда ее теперь? Омичам рассказали, как правильно выбрасывать елки

В пресс-службе регионального оператора по ТКО «Магнит» рассказали, как правильно утилизировать елку после праздников.
Новогодние елки, утратившие свои потребительские свойства, относятся к твердым коммунальным отходам. Их нельзя выбрасывать так же, как бытовой мусор. Выбрасывание елок в контейнеры для ТКО создаст переполнение и затруднит выброс бытового мусора. Кроме того, это вызвает поломку техники.
После праздников елку нужно вынести на площадку для крупногабаритных отходов и аккуратно там сложить. Дополнительной оплаты за их вывоз нет. В день вывоза КГО деревья заберут. Далее елки будут переработаны на мусоросортировочных заводах, щепа будет повторно использована.